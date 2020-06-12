غوتيريش: الصواريخ التي هوجمت بها السعودية العام الماضي .. اصلها ايراني





قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن صواريخ كروز التي هوجمت بها منشأتان نفطيتان ومطار دولي في السعودية العام الماضي أصلها إيراني.



وأضاف أنطونيو غوتيريش، في إفادة لمجلس الأمن / حسب سكاي نيوز/ أن عدة قطع ضمن أسلحة كانت الولايات المتحدة ضبطتها في تشرين الثاني من العام الماضي وشباط من العام الحالي اصلها إيراني كذلك.



واوضح ان خصائص تصميم بعضها مشابهة لتلك التي أنتجها كيان تجاري في إيران، أو تحمل علامات فارسية، مشيرا إلى أن بعضها تم تحويله إلى إيران بين شباط 2016 و نيسان 2018



واشار غوتيريش الى ان هذه القطع ربما نقلت بطريقة لا تتسق مع قرار مجلس الأمن لعام 2015 المنصوص فيه على الاتفاق بين طهران والقوى العالمية لمنعها من تطوير أسلحة نووية.



وفي ايلول 2019، قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على مصفاتي أرامكو السعودية هي إيرانية، موضحا أن الدلالات الأولية للتحقيقات تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجوم أرامكو أسلحة إيرانية الصنع.



واعتبر أن استهداف المنشآت النفطية في بقيق وخريص هو تهديد للاقتصاد العالمي واستهداف لأمن الطاقة العالمي وليس فقط أمن السعودية.



ف.ا