بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 12 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 12 حزيران 2020 09:34 ص

عبد الجبار يأمل في زيادة إيرادات النفط بعد اتفاق أوبك

وزير النفط إحسان عبد الجبار

قال وزير النفط إحسان عبد الجبار، إنه يأمل في أن تزيد إيرادات النفط بفضل ارتفاع الأسعار في أعقاب اتفاق مجموعة "أوبك" الأخير.

وكانت "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون اتفقوا السبت الماضي على تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة تبلغ 9.7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية يوليو، بما يكبح المعروض العالمي نحو 10 في المئة وسط تراجع حاد في الطلب بسبب جائحة كوفيد-19.

وارتفع خام القياس برنت إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر يوم الجمعة الماضية متجاوزا 42 دولارا للبرميل، بعد أن انخفض لما دون 20 دولارا للبرميل في أبريل، لكن الأسعار لا تزال منخفضة بمقدار الثلث عنها في نهاية 2019.

كانت "أوبك" اتفقت في أبريل على خفض الإمدادات 9.7 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو لدعم الأسعار. وأُبرم هذا الاتفاق بعد ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى تفادي تضرر شركات إنتاج النفط الأميركية.

ويعاني العراق من انهيار أسعار النفط، الأمر الذي يهدد بعجز الحكومة عن دفع رواتب ثمانية ملايين موظف حكومي ومتقاعد.

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