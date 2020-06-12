ذي قار تفرض حظرا شاملا للتجوال على المركبات والأفراد

أعلن محافظ ذي قار ناظم حميد الوائلي، اليوم الجمعة، فرض حظر التجوال الشامل في المحافظة لإشعار أخر غير مسمى، في مسعى لاحتواء إصابات متزايدة بفيروس كورونا.



وقال الوائلي في بيان، إنه تقرر "تطبيق الحظر الشامل والكامل للتجوال على المركبات والأفراد في عموم مركز المدينة واقضينها ونواحيها دون استثناء، واستمرار تعطيل الدوام في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية حتى إشعار آخر، باستثناء الدوائر الأمنية والصحية والمصارف ومحطات إنتاج وتوزيع مياه الشرب، والكهرباء، وأقسام الصيانات التابعة لهما، وأقسام صيانة المجاري، ومحطات الصرف الصحي".



وأشار إلى "إغلاق وإيقاف كافة الأنشطة التجارية والرياضية، والمطاعم والمقاهي، وعيادة الأطباء كافة، باستثناء الصيدليات ومحال بيع الأغذية والخضراوات والأفران ومحطات الوقود المجازة".



وأضاف الوائلي، "تتولى مديرية شرطة ذي قار والمنشأت وأقسامها وابتداءً من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة الموافق 12 حزيران 2020، إغلاق كافة الطرق الرئيسية ، الخارجية منها، والداخلية ومداخل المدن ومخارجها، والمناطق السكنية كافة".



وشدد على "منع التجمعات السكانية بكافة إشكالها، وتطبيق الحظر على الجميع وبشكل صارم باستثناء سيارات الحمل الخاصة بنقل المواد الغذائية والطبية والوقود، والعجلات التابعة للدوائر المستثناة وكوادرهم، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الإدارية".



وأردف الوائلي أن "على مديرية مرور ذي قار ومحاسبة المخالفين بأشد العقوبات وفق القوانين والتعليمات النافذة بهذا الخصوص".



ودعا محافظ ذي قار، جميع المواطنين، إلى "عدم الخروج من المنازل، إلا للضرورة القصوى، والالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وارتداء الكمامات والقفازات الطبية، والتباعد الاجتماعي عند الخروج، والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تطبيق إجراءات الحظر".