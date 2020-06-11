قصة فارغة من تأليف أجهزة إيران.. الكاظمي يكشف عن مخطط لاغتياله؟!

خبراء: قصة الاغتيال مبنية على تقارير أمنية كاذبة تريد الإساءة لمحافظات السنّة وأهالي الموصل





شكك مراقبون، في جدية التصريحات والتهديدات التي أعلن عنها مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء وقال فيها، إنهم ابلغوه بوجود مخططا لاغتياله عندما أعلن عن نيته زيارة الموصل؟!

وقالوا اذا كانت ايران راضية عنه سياساته والميليشيات تعيش في نعيم تام تحت ظلاله.. فمن يريد أن يغتاله؟

وقالوا لـ"بغداد بوست" إن الأجهزة التي أبلغته بذلك كاذبة واختلقت قصة سافرة والهدف منها الإساءة لأهالي الموصل من السنّة العرب.

وكان قد كشف رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عن تلقيه تقارير أمنية، تفيد بوجود مخطط لاغتياله خلال زيارته إلى مدينة الموصل. وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي، إنه بالرغم من تلقيه تقارير أمنية تفيد بوجود مخطط لاغتياله خلال زيارته إلى الموصل، فإنه ذهب "لأنه لا يخاف سوى من ضميره"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع". مضيفا: لقد اعتمدت مبدأ المصارحة ولا أنوي الفوز بالانتخابات عبر الوعود بالتعيينات والمشاريع، مؤكدا أنه "لا يمتلك طموح انتخابي قادم".

وبشأن الحوار مع واشنطن، علق الكاظمي، بالقول إن هذا الحوار "سيعتمد على رأي المرجعية الدينية العليا، والبرلمان وحاجة العراق"، معتبرا أنه "امتداد لحوار 2008 وسيعتمد مبدأ السيادة أولا وثانيا وثالثا"!!

وتابع الكاظمي، سنعطي أهمية للحوار مع أميركا وسنقول كفى للحروب والشعارات، لأننا نريد للعراق أن يكون ساحة للسلام وليس للصراع. وكشف الكاظمي، عن تأسيس خلية مع وزير المالية للإصلاح المالي والإداري، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات إصلاحية قريبا تخص الوضع المالي والإداري.

وحول العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أكد الكاظمي، أنه لا توجد أية قطيعة بين السلطتين، وستكون العلاقة بينهما تكاملية. وأضاف: العراق يعاني من سوء تخطيط ولا يوجد أي اقتصاد لدينا، ودليل ذلك أن مشروع صدر القناة بلغت كلفته أكثر من مليار دولار والآن هو عبارة عن مكب للنفايات".

وحول ما أثير عن استقطاعات رواتب المتقاعدين، قال إن "من روج لهذا الموضوع يهدف لإسقاط الحكومة، لاسيما وأن 73% من المتقاعدين استلموا رواتب كاملة، أما الباقين فسيتم إعادة ما تم استقطاعه منهم خلال الأيام المقبلة.

وشدد الكاظمي، إن هدف حكومته هو الوصول إلى انتخابات نزيهة، وحماية الاقتصاد من الانهيار، فضلا عن حفظ هيبة الدولة". وتابع: سندعم القطاع الخاص الذي يمثل الأساس في بناء العراق، وأرفض المزايدات السياسية من البعض، لاسيما وأن عمر حكومتي الحقيقي أسبوع واحد".

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن "الحوار الاستراتيجي" بين الولايات المتحدة والعراق، أن مساعده للشؤون السياسية، ديفيد هيل، سيرأس الوفد الأميركي، الذي سيضم ممثلين لوزارات الدفاع والطاقة والخزانة ووكالات عدة. وقال بومبيو إنه "بوجود مخاطر جديدة تلوح في الأفق لاسيما جائحة كوفيد-19، وتدهور أسعار النفط والعجز الكبير في الموازنة، من الضروري أن تلتقي الولايات المتحدة والعراق كشريكين استراتيجيين لإعداد خطة للمضي قدماً تجاه المصلحة المشتركة لكل من بلدينا.

خبراء قالوا، إن قصة الاغتيال التي أذاعها الكاظمي تبدو ساذجة للغاية والأجهزة الأمنية التي اختلقتها، لم تكن تريد سوى إثارة فزع الكاظمي والإساءة للمدن والمحافظات السنّية.

أ.ي