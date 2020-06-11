ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والسبب...

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الخميس عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب التحقيقات في جرائم حرب أمريكية في أفغانستان وقرارات المدعية الدولية ضد إسرائيل".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن اتهامات الجنائية الدولية للجنود الأمريكيين غير صحيحة وواشنطن ليست جزءا من المحكمة.

وكان بومبيو، قال الأحد الماضي خلال تواجده في "بودكاست" يصدر عن مركز أبحاث أمريكي يُعرف بولائه للمحافظين، المحكمة الدولية تعد “فاسدة".

وأضاف "نحن مصممون على حماية الجنود الأمريكيين و حلفاءنا في إسرائيل من ملاحقة المحكمة الدولية الفاسدة".

وأعرب بومبيو في المقابلة عن "قلقه الشديد" من المحاولة لمقاضاة الولايات المتحدة بسبب جرائم حرب ارتكبت عبر القوات الأمريكية في أفغانستان، وقال إن المحكمة مصممة تلاحق "الجنود الأمريكيين الذين حاربوا بموجب قانون الدولة الأكثر تحضرا في العالم"، على حد تعبيره.