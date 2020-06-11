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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 11 حزيران 2020 04:32 م

انشاء سد واحياء آخر لحماية بغداد من الفيضان

سد سامراء


اعلن  وزير الموارد المائية مهدي رشيد ، عن التمهيد لانشاء سد مكحول في صلاح الدين، واحياء مشروع سد بادوش، لزيادة الطاقة الخزنية وحماية العاصمة بغداد من الفيضان.

وقال رشيد  في  تصريح صحفي :" ان الوزارة تحرص حاليا على زيادة الطاقة الخزنية للسدود وحماية العاصمة بغداد من الفيضان، من خلال انشاء سد مكحول على نهر دجلة في صلاح الدين، بطاقة خزنية تصل الى 3 مليارات متر مكعب وبكلفة اولية تقدر بـملياري دولار".

واضاف:" نحن الآن في طور استحصال الموافقات وتحديث الدراسات و تأمين التخصيصات، كما نعمل ايضا على احياء مشروع سد بادوش المنفذ منه بحدود 40 بالمئة في تسعينات القرن الماضي"، مبينا :" ن وضع السدود في البلاد ممتاز جدا، كما أنها مستعدة لاستقبال اي كمية من المياه ".

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