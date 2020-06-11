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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 11 حزيران 2020 04:31 م

نائب يحذر : الحكومة قد تعجز عن تسديد فوائد القروض

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري


حذر النائب برهان المعموري، ، من عدم قدرة الحكومة على تسديد فوائد القروض التي تعتزم استحصالها لمواجهة الازمة المالية.

وقال المعموري في تصريح صحفي :" ان الكثير من النواب لديهم خشية من اللجوء الى الاقتراض المحلي والخارجي لدعم موازنة ٢٠٢٠ في ظل ارتفاع اسعار النفط تدريجيا "، مبينا :" ان هناك موارد مالية يمكن للحكومة استغلالها بدلا من الاقتراض".

واضاف :" ان الحكومة مازالت تدفع ديونا مترتبة بذمتها منذ السنوات السابقة " ، محذرا من ارتفاع نسبة الفوائد على القروض وبالتالي تخلف الدولة عن سدادها .

وكان من المقرر ان يصوت  مجلس النواب، في جلسة امس الاربعاء على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجز في موازنة   2020، لكن التصويت تأجل دون تحديد موعد آخر لاجرائه ..

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