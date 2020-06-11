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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 11 حزيران 2020 04:28 م

نائب : سنقيل الحكومة مالم تتراجع عن استقطاع رواتب المتقاعدين

متقاعدين


طالب النائب عن كتلة بدر البرلمانية عدي الشعلان الحكومة باعادة النظر في خطوة الاستقطاع واعادة الاموال المستقطعة الى اصحابها ، وبالاخص من المتقاعدين والموظفين ، فيما هدد باقالة الحكومة.

وقال الشعلان  في بيان صحفي :" على  الحكومة ان تغير بوصلة عملها ، وعليها ان تتجه نحو بناء الدولة وانتشال العراق من الازمة الاقتصادية من خلال طرق صحيحة وحقيقية مثل اعادة الاموال المجمدة في اغلب الدول واموال النفط مقابل الغذاء والكثير من الموارد ".

واضاف :" ان  ما نراه ان الحكومة اتجهت الى ابسط الحلول في نظرها واقساها على المواطن ، وهو قطع رواتب ومستحقات المتقاعدين ".

وتابع النائب :" اننا ستكون لنا مواقف وسنعمل بكل ما نملك من قوة لاعادة الحقوق وعدم المساس بقوت الشعب العراقي، وسنعمل على استجواب واقالة الحكومة مالم تعيد النظر باجرائها الاخير ".

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