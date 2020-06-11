بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 11 حزيران 2020
آخر الأخبار
محافظ الأنبار: سيكون حظر التجوال جزئياً في المحافظة ابتداءً من الأحد المقبل القبض على تاجر مخدرات في الناصرية عالية نصيف تحذر من مغبة عودة ظاهرة وزارات الدولة كتلة تحالف القوى : البرلمان سيقاضي الحكومة اذا لم تلتزم بقرار الغاء استقطاع الرواتب التربية النيابية تقدم مقترحاً للوزارة يتعلق بامتحانات الثالث المتوسط لجنة نيابية تحذر من المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين بذريعة الاصلاحات المالية ماذا طلب احمد راضي من يونس محمود .. وماذا كان رده ؟ تأمين صحي للرياضيين في مستشفى بكربلاء سياسي عراقي : الخطوة المقبلة للكاظمي تشريد مليون عامل ! محلل سياسي : اربع نقاط لنجاح المفاوضات الاميركية ـ العراقية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 11 حزيران 2020 01:41 م

كتلة تحالف القوى : البرلمان سيقاضي الحكومة اذا لم تلتزم بقرار الغاء استقطاع الرواتب

469175Image1
كتلة تحالف القوى : البرلمان سيقاضي الحكومة اذا لم تلتزم بقرار الغاء استقطاع الرواتب


اعلنت كتلة تحالف القوى العراقية النيابية ، ان مجلس النواب سيرفع دعوى قضائية ضد الحكومة اذا لم تلتزم بقرار إلغاء استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين.


وحذّر  نائب رئيس الكتلة رعد الدهلكي  ، الحكومة من مغبة عدم الالتزام بالقرار الذي صوت عليه ممثلي الشعب بإلغاء الاستقطاع الذي فرض على المتقاعدين والموظفين ،  مشيرا الى ان " الإجراء الذي اتخذته الحكومة غير قانوني باعتبار ان استقطاع الرواتب كان غير مسنود قانونيا  ، اي ان مجلس النواب لم يصوت على ذلك الاستقطاع.


واضاف ، في تصريح صحفي ، ان " القانون لايلغى الا بقانون جديد لذلك عملية الاستقطاع من الرواتب يحتاج الى تصويت نيابي وعليه ان تجاوز مجلس النواب بهذا الشأن يعتبر مخالفة قانونية  "، مبينا ان " المتقاعدين لايمكن شمولهم بعملية الاستقطاع ، حيث سبق وان تم استقطاع نسبة من رواتبهم اثناء الخدمة الوظيفة ، وبذلك هم معفين من اية قطوعات تحت اي مسمى
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
111-2

محافظ الأنبار: سيكون حظر التجوال جزئياً في المحافظة ابتداءً من الأحد المقبل 11 حزيران 2020 02:06 م

unnamed

القبض على تاجر مخدرات في الناصرية 11 حزيران 2020 02:03 م

9542020_jshsada

عالية نصيف تحذر من مغبة عودة ظاهرة وزارات الدولة 11 حزيران 2020 01:42 م

NB-261071-636859943162873041

التربية النيابية تقدم مقترحاً للوزارة يتعلق بامتحانات الثالث المتوسط 11 حزيران 2020 01:38 م

irq_461855274

لجنة نيابية تحذر من المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين بذريعة الاصلاحات المالية 11 حزيران 2020 01:30 م

صادق الموسوي

سياسي عراقي : الخطوة المقبلة للكاظمي تشريد مليون عامل ! 11 حزيران 2020 12:24 م

احمد الشريفي

محلل سياسي : اربع نقاط لنجاح المفاوضات الاميركية ـ العراقية 11 حزيران 2020 12:18 م

جوان إحسان

الاتحاد الوطني يدعو الى دعم حكومة الكاظمي .. رغم كونها ليست بمستوى الطموح ! 11 حزيران 2020 12:03 م

التعليقات