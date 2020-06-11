كتلة تحالف القوى : البرلمان سيقاضي الحكومة اذا لم تلتزم بقرار الغاء استقطاع الرواتب





اعلنت كتلة تحالف القوى العراقية النيابية ، ان مجلس النواب سيرفع دعوى قضائية ضد الحكومة اذا لم تلتزم بقرار إلغاء استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين.





وحذّر نائب رئيس الكتلة رعد الدهلكي ، الحكومة من مغبة عدم الالتزام بالقرار الذي صوت عليه ممثلي الشعب بإلغاء الاستقطاع الذي فرض على المتقاعدين والموظفين ، مشيرا الى ان " الإجراء الذي اتخذته الحكومة غير قانوني باعتبار ان استقطاع الرواتب كان غير مسنود قانونيا ، اي ان مجلس النواب لم يصوت على ذلك الاستقطاع.





واضاف ، في تصريح صحفي ، ان " القانون لايلغى الا بقانون جديد لذلك عملية الاستقطاع من الرواتب يحتاج الى تصويت نيابي وعليه ان تجاوز مجلس النواب بهذا الشأن يعتبر مخالفة قانونية "، مبينا ان " المتقاعدين لايمكن شمولهم بعملية الاستقطاع ، حيث سبق وان تم استقطاع نسبة من رواتبهم اثناء الخدمة الوظيفة ، وبذلك هم معفين من اية قطوعات تحت اي مسمى