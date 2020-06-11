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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 11 حزيران 2020 01:38 م

التربية النيابية تقدم مقترحاً للوزارة يتعلق بامتحانات الثالث المتوسط

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التربية النيابية تقدم مقترحاً للوزارة يتعلق بامتحانات الثالث المتوسط






كشفت لجنة التربية النيابية، الخميس، عن مقترح يخص امتحانات الصف الثالث المتوسط.  


وقال رئيس اللجنة النائب قصي الياسري إن "لجنته قدمت مقترحا إلى وزارة التربية بتعليق امتحانات السادس الابتدائي والثالث المتوسط، وتوجيه تركيزها على امتحانات الصف السادس الإعدادي.  
وإضاف، أنه "تم طرح المقترح على مجلس الوزراء السابق وتم التصويت على تعليق امتحانات السادس الابتدائي فقط"، لافتا إلى أن "لجنة التربية اقترحت مرة أخرى على الوزارة في الحكومة الحالية شمول الثالث المتوسط بقرار تعليق الامتحانات.  
وأشار إلى أن "الوزارة قد أكدت أنه في حال استمر الوضع الراهن سيتم إصدار قرار بتعليق الامتحانات للصف الثالث المتوسط، أما إذا تحسنت الأوضاع فإنها ستمضي بإجراء الامتحانات بموعدها المقرر في 12 تموز المقبل

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