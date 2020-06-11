لجنة نيابية تحذر من المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين بذريعة الاصلاحات المالية







حذرت اللجنة المالية النيابية، من المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وبعض فئات المجتمع بذريعة الاصلاحات المالية،





وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون ان اللجنة المالية النيابية ترفض رفضا قاطعا المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين واي شريحة بالمجتمع، لان هذا يعد قوت الشعب ولا يمكن لاي جهة ان تتلاعب به.

واضافت: ان المؤشرات الاقتصادية جميعها تدل على ان الازمة المالية التي يشهدها البلاد على وشك الانفراج، لاسيما بعد ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من 45 دولارا للبرميل، وكذلك يمكن التركيز والاعتماد على الايرادات غير النفطية كالمنافذ الحدودية والضرائب واستحصال ديون الشركات وغيرها، مؤكدة ان هناك مقترحات عدة يمكن اللجوء اليها من دون التاثير على المواطن البسيط.





واشارت الى ان تخفيض رواتب الدرجات العليا والرئاسات الثلاث يعد ضرورة ملحة وسيوفر اموالا كبيرة للدولة لكون رواتبهم عالية جدا، مبينة ان البرلمان لن يسمح بايقاف او استقطاع رواتب أي شريحة من شرائح المجتمع.





وتابعت: ان الاصلاحات المالية التي تعمل عليها الحكومة الى الان ليست ضمن المستوى المطلوب وستؤثر على الكثير من الفئات بالمجتمع لاسيما المتقاعدين، حيث انها لن تمرر دون موافقة البرلمان، داعية الى ايجاد اصلاحات جذرية في الدولة كمحاربة الفساد وتقليل النفقات غير الضرورية وايقاف استيراد المحاصيل الزراعية مما ستوفر ايرادات اضافية للدولة.

بدوره، اعرب عضو اللجنة النائب عبد الهادي موحان، عن استغرابه للاجراءات الحكومية بشان استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين، مشددا على اهمية اجراء اصلاحات جذرية لتوفير السيولة المالية دون المساس باي شريحة من المجتمع.

وقال موحان »: نستغرب من وجود استقطاعات برواتب المتقاعدين وبعض الموظفين على الرغم من عدم وجود قرار من مجلس الوزراء ولا موافقة مجلس النواب ، داعيا هيئة التقاعد ووزارة المالية بايضاح ذلك.





واشار موحان الى ان الاصلاحات الحكومية يجب ان لا تكون على حساب المواطن الفقير وقوته اليومي، مبينا ان أي استقطاعات بالرواتب لا يمكن تنفيذها من دون تشريع داخل مجلس النواب ، ليكون وفق آلية محددة او وفق قانون التقاعد الموحد.

ودعا موحان الحكومة الى عدم المساس برواتب المواطنين سواء كانوا موظفين او متقاعدين او غير ذلك، لانه سيؤثر على المستوى المعاشي للبلد في ظل الازمات الراهنة.