محلل سياسي : اربع نقاط لنجاح المفاوضات الاميركية ـ العراقية

اكد المحلل السياسي احمد الشريفي، ان نجاح المفاوضات الاميركية ـ العراقية يعتمد على اربع نقاط مهمة.



وقال الشريفي في تصريح صحفي :" ان المفاوضات هي ضمن الاطار التشاوري ووضع الخطوط الاولية للحوار الستراتيجي، وان نجاحها يعتمد على اربع نقاط ، هي الوفد العراقي المفاوض ، والملفات التي سيطرحها الوفد ،و مدى التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذها ، والاجندات الاميركية خلال المفاوضات ".



واوضح الشريفي :" ان الوفد العراقي لم يعلن عن اسماء اعضائه لغاية الان ، لاسباب سياسية ، الا انه بقيادة وزارة الخارجية العراقية ".

ف.ا