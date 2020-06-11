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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 11 حزيران 2020 12:18 م

محلل سياسي : اربع نقاط لنجاح المفاوضات الاميركية ـ العراقية

احمد الشريفي

اكد المحلل السياسي  احمد الشريفي،  ان نجاح  المفاوضات الاميركية ـ العراقية يعتمد على اربع نقاط مهمة.

وقال الشريفي في تصريح  صحفي :" ان  المفاوضات هي ضمن الاطار التشاوري ووضع الخطوط الاولية للحوار الستراتيجي، وان نجاحها يعتمد على اربع نقاط ،  هي  الوفد العراقي المفاوض ، والملفات التي سيطرحها الوفد ،و مدى التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذها ، والاجندات الاميركية خلال المفاوضات ".

واوضح الشريفي :" ان الوفد العراقي لم يعلن عن اسماء اعضائه  لغاية الان ، لاسباب سياسية ، الا انه بقيادة وزارة الخارجية العراقية ".

 

ف.ا

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