الاتحاد الوطني يدعو الى دعم حكومة الكاظمي .. رغم كونها ليست بمستوى الطموح !



دعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب ، القوى السياسية، الى دعم العملية السياسية وحكومة مصطفى الكاظمي لضمان اجراء انتخابات مبكرة تضمن للجميع استحقاقهم الوزاري في الحكومة القادمة.



وقالت رئيسة الكتلة جوان احسان في تصريح صحفي :" ندعو القوى السياسية الى العمل الدؤوب لانجاح مسار وخطوات العملية السياسية الحالية والوصول الى انتخابات مبكرة تنتج حكومة قوية تضمن حقوق جميع المكونات في الادارة التنفيذية والتشكيلة الوزارية".



واضافت:" نأمل من جميع القوى التكاتف لتجاوز المرحلة الصعبة الحالية وتحديات ازمات الاقتصاد والصحة للحفاظ على مسار العملية السياسية الحالية ،على الرغم من ان الحكومة الانتقالية الحالية ليست بمستوى طموح الكتل السياسية".



واشارت احسان الى ان "المكون الكردي، على مدار الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن، لم ينل استحقاقه الوزاري الذي يتراوح بين 4 الى 5 وزارات، اذ انه لم يحصل الا على وزاراتين في الحكومات الماضية".



ف.ا