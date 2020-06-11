بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 11 حزيران 2020
آخر الأخبار
محافظ الأنبار: سيكون حظر التجوال جزئياً في المحافظة ابتداءً من الأحد المقبل القبض على تاجر مخدرات في الناصرية عالية نصيف تحذر من مغبة عودة ظاهرة وزارات الدولة كتلة تحالف القوى : البرلمان سيقاضي الحكومة اذا لم تلتزم بقرار الغاء استقطاع الرواتب التربية النيابية تقدم مقترحاً للوزارة يتعلق بامتحانات الثالث المتوسط لجنة نيابية تحذر من المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين بذريعة الاصلاحات المالية ماذا طلب احمد راضي من يونس محمود .. وماذا كان رده ؟ تأمين صحي للرياضيين في مستشفى بكربلاء سياسي عراقي : الخطوة المقبلة للكاظمي تشريد مليون عامل ! محلل سياسي : اربع نقاط لنجاح المفاوضات الاميركية ـ العراقية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 11 حزيران 2020 12:03 م

الاتحاد الوطني يدعو الى دعم حكومة الكاظمي .. رغم كونها ليست بمستوى الطموح !

جوان إحسان

دعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب ، القوى السياسية، الى دعم العملية السياسية وحكومة مصطفى الكاظمي لضمان اجراء انتخابات مبكرة تضمن للجميع استحقاقهم الوزاري في الحكومة القادمة.

وقالت رئيسة الكتلة جوان احسان في تصريح صحفي :" ندعو القوى السياسية  الى العمل الدؤوب لانجاح مسار وخطوات العملية السياسية الحالية والوصول الى انتخابات مبكرة تنتج حكومة قوية تضمن حقوق جميع المكونات في الادارة التنفيذية والتشكيلة الوزارية".

واضافت:" نأمل من جميع القوى التكاتف لتجاوز المرحلة الصعبة الحالية وتحديات ازمات الاقتصاد والصحة للحفاظ على مسار العملية السياسية الحالية ،على الرغم من ان الحكومة الانتقالية الحالية ليست بمستوى طموح الكتل السياسية".

واشارت احسان الى ان "المكون الكردي، على مدار الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن، لم ينل استحقاقه الوزاري الذي يتراوح بين 4 الى 5 وزارات، اذ  انه لم يحصل الا على وزاراتين في الحكومات الماضية".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
111-2

محافظ الأنبار: سيكون حظر التجوال جزئياً في المحافظة ابتداءً من الأحد المقبل 11 حزيران 2020 02:06 م

unnamed

القبض على تاجر مخدرات في الناصرية 11 حزيران 2020 02:03 م

9542020_jshsada

عالية نصيف تحذر من مغبة عودة ظاهرة وزارات الدولة 11 حزيران 2020 01:42 م

469175Image1

كتلة تحالف القوى : البرلمان سيقاضي الحكومة اذا لم تلتزم بقرار الغاء استقطاع الرواتب 11 حزيران 2020 01:41 م

NB-261071-636859943162873041

التربية النيابية تقدم مقترحاً للوزارة يتعلق بامتحانات الثالث المتوسط 11 حزيران 2020 01:38 م

irq_461855274

لجنة نيابية تحذر من المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين بذريعة الاصلاحات المالية 11 حزيران 2020 01:30 م

صادق الموسوي

سياسي عراقي : الخطوة المقبلة للكاظمي تشريد مليون عامل ! 11 حزيران 2020 12:24 م

احمد الشريفي

محلل سياسي : اربع نقاط لنجاح المفاوضات الاميركية ـ العراقية 11 حزيران 2020 12:18 م

التعليقات