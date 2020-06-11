المالية النيابية : العراق يفقد في المنافذ الحدودية ما يكفي لخزينة دولة !

كشفت اللجنة المالية النيابية عن خسارة العراق 10 مليارات دولار سنويا بسبب الفساد في منافذه الحدودية.



وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي :" ان التقديرات التخمينية تشير الى ان ايرادات المنافذ الحدودية العراقية تتراوح بين 12-16 مليار دولار سنويا ، لكن ما يصل الى خزينة الدولة اقل من ملياري دولار ، اي فقدان اكثر من 10 مليارات دولار على الاقل".



واضاف :" ان الاموال المفقودة تذهب الى جيوب الفاسدين ، وهذا يشكل خطرا على الدولة التي تعيش حاليا ازمة مالية خانقة بسبب انهيار اسعار النفط العالمية منذ اشهر ، ناهيك عن تداعيات فايروس كورونا على الاقتصاد" ، مؤكدا :" ان ما تفقده الدولة من اموال في المنافذ يكفي لتمويل خزينة دولة ".



واشار كوجر الى :" ان العراق يخسر مرتين في ملف المنافذ ، الاولى حجم الاموال المهدورة ، بالاضافة الى ان خسارة الاموال التي تصرف على المنافذ من رواتب وسيارات وامور اخرى دون اي ايرادات كبيرة ، يمكن ان تشكل رقما كبيرا في خزينة الدولة ".

ف.ا