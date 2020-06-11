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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 11 حزيران 2020 11:59 ص

المالية النيابية : العراق يفقد في المنافذ الحدودية ما يكفي لخزينة دولة !

المالية النيابية

كشفت  اللجنة المالية النيابية عن خسارة العراق  10 مليارات دولار سنويا بسبب الفساد في منافذه الحدودية.

وقال عضو اللجنة  جمال كوجر  في تصريح صحفي :" ان التقديرات التخمينية تشير الى ان ايرادات المنافذ الحدودية العراقية تتراوح بين  12-16 مليار دولار سنويا ، لكن ما يصل الى خزينة الدولة اقل من ملياري دولار ، اي فقدان اكثر من 10 مليارات دولار  على الاقل".

واضاف :" ان الاموال المفقودة تذهب الى جيوب الفاسدين ، وهذا يشكل خطرا على الدولة التي تعيش حاليا ازمة مالية خانقة بسبب انهيار اسعار النفط العالمية منذ اشهر ، ناهيك عن تداعيات فايروس كورونا على الاقتصاد" ، مؤكدا :" ان  ما تفقده الدولة من اموال في المنافذ  يكفي  لتمويل خزينة دولة ".

واشار كوجر الى :" ان  العراق يخسر مرتين في ملف المنافذ ، الاولى حجم الاموال المهدورة ، بالاضافة الى ان خسارة الاموال التي تصرف على المنافذ من رواتب وسيارات وامور اخرى دون اي ايرادات كبيرة ،  يمكن ان تشكل رقما كبيرا في خزينة الدولة ".

ف.ا

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