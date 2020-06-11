هكذا برر الكاظمي الاستقطاع من رواتب الموظفين !

اطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، تبريرات بعد استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين.
وقال الكاظمي في تصريح صحفي :" لا يوجد تخفيض للرواتب ، انما عملية اعادة ترتيب اولويات الميزانية".
واضاف :" ان 90 ألف دينار فرضت ضريبة على من يتقاضى راتباً تقاعدياً بمقدار مليون ونصف المليون دينار ".
وتابع :" لم يتم المساس براتب أي شهيد، والحديث عن وجود نصف مليون مستفيد من الاجهزة المنحلة غير دقيق".
وبين :" ان مليونا و800 متقاعد لم تمس رواتبهم، وان اقل من 20 ألفا فقط من منتسبي الأجهزة المنحلة يتقاضون راتباً ثابتاً لا يتجاوز 500 ألف دينار".
ف.ا