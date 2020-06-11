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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 11 حزيران 2020 11:56 ص

هكذا برر الكاظمي الاستقطاع من رواتب الموظفين !

مصطفى-الكاظمي

اطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، تبريرات بعد استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين.

وقال الكاظمي في تصريح  صحفي :" لا يوجد تخفيض للرواتب ، انما عملية اعادة ترتيب اولويات الميزانية".

واضاف :"  ان 90 ألف دينار فرضت ضريبة على من يتقاضى راتباً تقاعدياً بمقدار مليون ونصف المليون دينار ".

وتابع :" لم يتم المساس براتب أي شهيد، والحديث عن وجود نصف مليون مستفيد من الاجهزة المنحلة غير دقيق".

وبين :" ان مليونا و800 متقاعد لم تمس رواتبهم، وان اقل من 20 ألفا فقط من منتسبي  الأجهزة المنحلة يتقاضون راتباً ثابتاً لا يتجاوز 500 ألف دينار".

ف.ا

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