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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 11 حزيران 2020 11:52 ص

لجنة الخبراء تقترح العودة 23 عاما الى الوراء لتحديد عدد النواب في البرلمان !

البرلمان العراقي

كشف عضو لجنة الخبراء في تعديل الدستور عادل اللامي، عن مقترح لاعتماد الاحصاء السكاني الاخير للعام 1997 لتحديد عدد النواب، مؤكدا :" ان تقليص عدد اعضاء البرلمان لايحتاج الى تعديل في الدستور ".

وقال اللامي، في تصريح صحفي :" ان اللجنة بحثت عدة خيارات من اجل تطبيق قانون الانتخابات الحالي وتقليص عدد النواب في الانتخابات المبكرة".

واضاف :"  ان المادة الدستورية تنص صراحة على تحديد عدد النواب على وفق آخر احصاء سكاني رسمي في العراق ، اي في العام 1997 ، الذي بلغ عدد السكان  العراق فيه نحو 27 مليون مواطن".

واوضح اللامي :" ان تقليص عدد النواب من 329 الحالي الى 272 لا يحتاج الى تعديل دستوري ،  بل الى تطبيق المادة الدستورية الخاصة بتحديد السكان”، مبينا :" ان بعض القوى السياسية تحاول العودة الى العدد الحالي في البرلمان لزيادة عدد ممثليها " .

ف.ا
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