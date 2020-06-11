لجنة الخبراء تقترح العودة 23 عاما الى الوراء لتحديد عدد النواب في البرلمان !



كشف عضو لجنة الخبراء في تعديل الدستور عادل اللامي، عن مقترح لاعتماد الاحصاء السكاني الاخير للعام 1997 لتحديد عدد النواب، مؤكدا :" ان تقليص عدد اعضاء البرلمان لايحتاج الى تعديل في الدستور ".



وقال اللامي، في تصريح صحفي :" ان اللجنة بحثت عدة خيارات من اجل تطبيق قانون الانتخابات الحالي وتقليص عدد النواب في الانتخابات المبكرة".



واضاف :" ان المادة الدستورية تنص صراحة على تحديد عدد النواب على وفق آخر احصاء سكاني رسمي في العراق ، اي في العام 1997 ، الذي بلغ عدد السكان العراق فيه نحو 27 مليون مواطن".



واوضح اللامي :" ان تقليص عدد النواب من 329 الحالي الى 272 لا يحتاج الى تعديل دستوري ، بل الى تطبيق المادة الدستورية الخاصة بتحديد السكان”، مبينا :" ان بعض القوى السياسية تحاول العودة الى العدد الحالي في البرلمان لزيادة عدد ممثليها " .



ف.ا