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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 11 حزيران 2020 10:58 ص

التحالف الدولي يكشف عن مغادرة 1200 من قواته العراق

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كشف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، عن مغادرة 1200 عسكري من قواته العراق خلال الفترة الماضية.
وقال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد مايلز ككينز في تصريح له، إن “التحالف الدولي لديه مستشارون عسكريون يساعدون القوات العراقية من خلال تخطيط عالي المستوى في العمليات والتنسيق بشأن الضربات الجوية والمشاركة والمعلومات الاستخبارية ليكون للقوات العراقية خبرة استخبارية على الأرض من مصادر بشرية”.
وأضاف، أن “التحالف الدولي يعمل الآن بأماكن أقل، وخرج إلى مجمعات صغيرة قياسا بما كان عليه في قواعد في كركوك وغرب القيارة والموصل والقائم”، مؤكدا “إرسال أكثر من 1200 من قوات التحالف إلى بلدانهم من ضمنهم 800 من الولايات المتحدة بعد نجاح القوات العراقية”.
وأشار إلى أن “هذه القوات لن تعود مرة أخرى للعراق كما أن هناك من عادوا لبلدانهم بسبب كورونا وهم مختصون بالتدريب من دول أخرى كالنرويج واسبانيا وفنلندا وألمانيا وإيطاليا”.
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