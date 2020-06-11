نائب: حتى الحوار الاستراتيجي مع أمريكا لم يسلم من المحاصصة البغيضة

اتهم النائب المستقل باسم خشان، اليوم الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالانسياق إلى المحاصصة الطائفية في كل مهامه أكثر من انسياقه إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المحاصصة متغولة في الفريق التفاوضي مع أميركا.

وقال خشان في تصريح له ، إن “المحاصصة متغولة في الفريق التفاوضي العراقي، والمصالح السياسية قد تغلب على هذا الفريق”.

وأضاف، أن “الكاظمي منساق إلى المحاصصة الطائفية في كل مهامه أكثر من انسياقه إلى الولايات المتحدة، وهذا الأمر واضح حتى في اختيار فريقه التفاوضي مع الأميركيين”، مشيرا إلى ان “من الأمور المبهمة في هذه المحادثات أن كثيرين لا يعرفون ما إذا كان الحوار سيسفر عن نتائج أو اتفاقيات دائمة أو وقتية على اعتبار أن حكومته مؤقتة”.

ولفت خشان إلى أنه “من المفترض أن تعيد هذه الحوارات ثقة العراقيين بالعملية السياسية، ولكنه أمر معقد جداً في ظل غياب القرار السياسي الحر، ووجود سيادة ناقصة”.