أسعار النفط تسجل انخفاضا كبيرا وسط مخاوف من زيادة المعروض في الأسواق

هبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط مخاوف المستثمرين من زيادة معروض النفط في الأسواق، في ظل طلب ضعيف بسبب أزمة كورونا.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 4.22% إلى 37.93 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي بنسبة 3.43% إلى 40.30 دولار للبرميل، وفقا لما أظهره موقع “بلومبرغ”.

وأظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 5 يونيو الجاري بمقدار 5.72 مليون برميل، فيما كانت التوقعات تشير إلى زيادة بواقع 3.2 مليون برميل.

كذلك أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بواقع 866 ألف برميل.