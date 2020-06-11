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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 11 حزيران 2020 10:38 ص

حكومة ذي قار: مذكرة القبض على جميل الشمري مازالت حبر على ورق لهذا السبب

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أكدت الحكومة المحلية في ذي قار، أن تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق الفريق جميل الشمري المتهم بالاعتداء على المتظاهرين تتطلب موافقة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مشيرة الى تعذر تنفيذ المذكرة أو اتخاذ أي إجراء قضائي بحق الشمري من دون استحصال موافقة الكاظمي.
وقال النائب الأول لمحافظة ذي قار حازم جبار غالي الكناني في تصريح له إن ” تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة من محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بحق الفريق جميل الشمري تتطلب موافقة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة”.
وأضاف الكناني، أن “بقية الإجراءات القضائية الخاصة بالضباط الأدنى رتبة والمسؤولين الآخرين المتهمين بقضايا قمع التظاهرات فيمكن تنفيذها من دون استحصال موافقة رئيس الوزراء”.
وعن الأنباء التي تتحدث عن إسقاط التهم عن 400 متظاهر قال الكناني الذي سبق أن شغل منصب نقيب المحامين قبل أن يشغل منصب نائب المحافظ إن ” الحكومة المحلية والقضاء ونقابة المحامين جادون بمراجعة جميع القضايا المرفوعة ضد المتظاهرين والعمل على غلق القضايا التي لا تستند الى الأدلة القانونية”. 
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