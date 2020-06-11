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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 11 حزيران 2020 10:33 ص

دعوى قضائية ضد قطر بتهمة بتمويل هجمات إرهابية قتلت أميركيين

دعوى

كشفت وسائل إعلام أميركية، ، عن رفع دعوى قضائية في نيويورك تتهم قطر بتمويل سري لهجمات إرهابية قتلت أميركيين.

وجاء بالدعوى أن قطر قدمت سرا تمويلا لتنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة أميركيين وإسرائيليين.

وطالبت الدعوى، التي وصفت بغير المسبوقة ورفعت في مدينة نيويورك، بصرف تعويضات لعائلات القتلى.

وحسب التفاصيل الأولية، فقد قالت الدعوى إن مؤسسات مالية قطرية عدة، يسيطر عليها حاكم البلاد إلى حد كبير، قدمت ملايين الدولارات لحركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين، المصنفتين إرهابيتين من قبل سلطات الولايات المتحدة.

وتشير الدعوى إلى أن "مؤسسات خيرية قطرية" استخدمت النظام المصرفي الأميركي لتوجيه المجموعات المنفذة بشكل غير قانوني إلى الأموال اللازمة لتنظيم وإدارة الهجمات.

ف.ا
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