محلل سياسي : حكومة الكاظمي لن تدوم طويلا ..والموظفون في طليعة المتظاهرين لاسقاطها



رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان الموظفين والمتقاعدين سيكونون في طليعة المتظاهرين خلال الايام المقبلة للمطالبة بايجاد حلول للازمة المالية بعيدا عن استقطاع رواتبهم، لافتا الى ان حكومة الكاظمي قد يتم اسقاطها على ايدي الشرائح المذكورة بعد خرق الدستور من اجل ايذائهم.



وقال الخيكاني في تصريح له، ان “الكاظمي خرق الدستور واتخذ قراره من دون العودة الى مجلس النواب وبالتالي اصبح البرلمان والشعب ضده”.



واضاف ان “التظاهرات تلوح في الافق رغم الوضع الصحي الصعب الذي يمر به العراق، حيث من المرجح خروج الموظفين والمتقاعدين بتظاهرات مليونية في عموم البلاد للمطالبة بانصافهم وعدم المساس برواتبهم واسقاط الحكومة”.



وبين ان “حكومة الكاظمي لن تدوم طويلا في حال خروج هذه الشرائح للتظاهر، كونها اكبر شرائح الشعب اضافة الى مساندتها من قبل العاطلين واصحاب العقود من الذين لم يتسلمو اي راتب بعد تعيينهم”.



ولفت الى ان “التطمينات الاميركية للكاظمي ببقائه في المنصب لن تكون ذا جدوى في حال قررت شرائح الشعب ازالة الحكومة من جذورها، وهو مايؤكد ان الافق يلوح بتغييرات سياسية كبيرة اذا ما تم حل الازمة المالية الراهنة”.