تقرير أمريكي :الكونجرس يوصي بإدراج هادي العامري ومنظمة بدر على لائحة الإرهاب

اوصت لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، اليوم الخميس، في تقرير لها بإدراج منظمة بدر وامينها العام هادي العامري وعدد من فصائل الحشد الشعبي على لائحة الإرهاب.

وأوصى التقرير الكونغرس بـضرورة تصنيف كل من منظمة بدر، والعامري في قائمة الإرهاب، بجانب فصائل اخرى مثل كتائب الإمام علي، وسرايا الخراساني، وكتائب سيد الشهداء، ولواء أبو الفضل العباس، وحركة الأوفياء، وحركة جند الإسلام، وسرايا عاشوراء.

ولفت التقرير إلى أن هذه الفصائل لم تكن المجموعات الوحيدة التي وقعت على بيان في أبريل 2020، يتعهد بمواجهة الولايات المتحدة.

وشدد التقرير على ضرورة طلب الكونغرس تقريرا سنويا من وزارة الخارجية الأميركية، عن الكيانات الجديدة التي تدار من قبل الحرس الثوري الإيراني في العراق

كما نصحت اللجنة الكونغرس بطلب تقرير آخر عن التهديدات طويلة المدى، التي تمثلها قوات الحشد الشعبي والتي تحارب ضد داعش والخطر الذي يمثله الحشد على الأمن القومي الأميركي، وإسرائيل، وإقليم كردستان، والسعودية، والأردن، وتركيا، ومصر، وباقي الشركاء في المنطقة.







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