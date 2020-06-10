في ذكرى سقوط الموصل.. الأوضاع كما هى "فساد وخراب وهيمنة الحشد الإرهابي"

مراقبون: زيارة الكاظمي مهمة لكن لابد أن تعززها إجراءات على الأرض

شنكالي: إدارة نينوى لا تزال مرتبكة بسبب هيمنة ميليشيات إيران



اعترف الكاظمي، بأن الفساد وسوء الإدارة، كان هما السبب وراء سقوط الموصل قبل 6 سنوات. ولم يقترب من الحقية كلها بالتأكيد أن ظهور داعش الارهابي على سطح الاحداث في العراق، كان بتسهيل ومؤامرة من جانب نوري المالكي، عميل إيران.

والقضية على قدر فداحتها ليست هى المطروحة الآن، ولكن قضية بقاء الموصل كما هى، لاشىء تغير فلا الإدارة تغيرت ولا الاعمار بدأ يشق طريقه وكأن هناك يد تتعمد الإبقاء على مدن السنّة غارقة في الوحل والخراب.

وكان قد أكد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء، أن الفساد وسوء الإدارة تسببا بالكوارث التي حصلت سابقا بسقوط الموصل بيد تنظيم "داعش الارهابي" في يونيو 2014.

وأشار خلال اجتماعه مع القيادات العسكرية والأمنية في مقر قيادة عمليات نينوى، إلى أن الفساد وسوء الإدارة كانا سببا بحصول الكوارث السابقة، وأن تحرير الموصل شارك فيه كل أبناء العراق، واختلطت فيه الدماء، وانتصرنا ببطولات قواتنا البطلة". وخلال زيارته إلى جامع النوري الكبير في الموصل، حيث أعلن الارهابي أبو بكر البغدادي خلافته، قال الكاظمي: لن نسمح بتكرار ما حصل، ونقوم بعمليات عسكرية لدعم الأمن والاستقرار وملاحقة خلايا الإرهاب.

وكان قد زار رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مدينة الموصل، وهي الزيارة الأولى بعد تسنمه منصب رئاسة الوزراء يرافقه فيها وفد وزاري ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي وعدد من المسؤولين والقادة العسكريين، وكان في استقباله محافظ نينوى نجم الجبوري .

وأضاف، أن تحرير الموصل شارك فيه كلّ أبناء العراق، واختلطت فيه الدماء، وانتصرنا ببطولات قواتنا البطلة، وتابع نواجه تحديات كبيرة، وقادرون على تجاوزها .



في سياق متصل، استعاد العراقيون، الذكرى السادسة لسقوط الموصل في قبضة تنظيم داعش الارهابي، وسط غضب أبناء المدينة لتأخر عمليات إعادة الإعمار وطي صفحة التنظيم الإرهابي. وتساءل ناشطون وسياسيون، وفق تقرير ل"إرم نيوز" عن سبب التستر الحاصل على المتسببين بسقوط المدينة وعدم محاسبتهم وإجراء محاكمات عادلة بحقهم، مطالبين حكومة الكاظمي بفتح هذا الملف مجددا.

وقال النائب السابق عن محافظة نينوى، ماجد شنكالي، إن المدينة منذ تحريرها ما زالت تعاني أوضاعا صعبة من بضع نواح، أبرزها الخدمية والعمرانية، إذ يغيب الإعمار بشكل واضح عن الجانب الأيسر، وسنجار، والمدن الأخرى التي تعاني التلكؤ والإهمال، بسبب أن الحكومات المتعاقبة غير جادة في إنهاء هذا الملف، ووعود عبد المهدي كانت حبرا على ورق.



وأضاف شنكالي، أن ملف إدارة نينوى، ما زال مرتبكا بسبب وجود العشرات من الفصائل المسلحة الإرهابية مثل: الحشد الشعبي، والفصائل التابعة لشخصيات سياسية، ولها نفوذ واسع، وتبحث عن مقاولات وعقود في ملف الإعمار، وخرجت تلك الفصائل المسلحة عن عملها المفترض وهو العسكري وحماية المدينة، إلى الانخراط في نشاطات اقتصادية وتجارية، وهو ما انعكس سلبا على المدينة.

فيما قال الخبير في الشأن العراقي، هشام الهاشمي، إن زيارة الكاظمي الموصل نتمنى أن يكون لها واقع ملموس، وليس ترويجا إعلاميا غير مدروس، في ذكرى احتلالها السادسة لا تزال تعاني من الأسباب ذاتها التي مكنت داعش؛ من فساد، وابتزاز ، مشاريع متلكئة، وضعف استخباري، حتى أموال النازحين والإعمار أكلها ذئب الفساد.

ويشير عراقيون الى أن مأساة الموصل، قد تتكرر ثانية اذا لم تكن هناك جدية في تعزيز يد الحكومة العراقية وإبعاد يد الميليشيات عنها وعن صفقات إعمارها.

أ.ي