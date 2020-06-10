كورونا يوقف جميع المشاريع الخدمية في ديالى



اعلن مسؤول حكومي في ديالى، عن توقف شامل لتنفيذ المشاريع الخدمية داخل المحافظة بسبب تفشي فايروس كورونا.



وقال قائمقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح صحفي :" ان المشاريع الخدمية في كل القطاعات جرى الايعاز بايقافها بشكل مؤقت بالوقت الراهن ، بعد تزايد الاصابات بفايروس كورونا في الايام الماضية والتي سجلت اعدادا كبيرة قياسا بالفترة الماضية ".



واضاف الحيالي :" ان ايقاف تنفيذ المشاريع التي تم اعطاء الضوء الاخضر بالمباشرة بها يأتي ضمن اجراءات تفادي تسجيل المزيد من الاصابات ".



وكانت ديالى اعطت خلال الاسابيع الماضية الضوء الاخضر بعودة العشرات من المشاريع الخدمية بعد انخفاض عدد الاصابات بالفايروس ، لكن سرعان ما ارتفعت الاعداد بشكل لافت في الاونة الاخيرة.