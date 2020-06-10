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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 10 حزيران 2020 05:26 م

ماعلاقة الحزب الاسلامي بتمثيل التركمان في الكابينة الوزارية ؟

الحزب الإسلامي


زار وفد من الحزب الاسلامي  العراقي مقر  الجبهة التركمانية العراقية في اربيل .

وحسب المكتب الاعلامي للحزب ، فان الوفد بحث مع قيادة واعضاء الجبهة  تمثيل التركمان في الكابينة الوزارية .

وقال المكتب الاعلامي في بيان صحفي :" ان الوفد التقى وزير شؤون المكونات في حكومة اقليم كردستان  عضو اللجنة التنفيذية في الجبهة  آيدن معروف، واعضاء قيادة الجبهة في اربيل".

واضاف:" ان اللقاء بحث المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين الحزبين، وتمثيل المكون التركماني في الكابينة الوزارية كحق دستوري".

وضم وفد الحزب الاسلامي نائب الامين العام فارس يونس، وعضو المكتب السياسي خلف الحديدي، ومسؤول مركز نينوى سلطان حسين ناصر.

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