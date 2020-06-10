المالية النيابية : الخوف من عدم صرف الرواتب بدأ بالانحسار !



اكدت اللجنة المالية النيابية:" ان الخوف من عدم صرف الرواتب بدأ بالانحسار مع ارتفاع أسعار النفط ".



وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في تصريح صحفي :" ان اسعار النفط بدأت بالانتعاش من جديد وهاجس الخوف من عدم صرف الرواتب بدأ بالانحسار".



واضافت:" ان قرار تخفيض الرواتب لم يرد الى الآن"، مبينة :" ان اللجنة تؤيد استقطاع رواتب الرئاسات الثلاث، والدرجات الخاصة، وعدم المساس برواتب الموظف البسيط".



واشارت حمدون الى :" ان هناك بدائل عدة عن استقطاع الرواتب، ولدينا الكثير من الاجراءات التي تعظم الايرادات منها ايقاف استيراد المحاصيل الزراعية، و تفعيل التعرفة الكمركية على البضائع المستوردة".