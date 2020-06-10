وفد كردي في بغداد قريبا لاستئناف الحوار مع الحكومة الجديدة



اعلن مكتب نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، عن قرب زيارة وفد من حكومة الاقليم الى العاصمة بغداد لبحث معالجة المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية.



وقال سمير هورامي المتحدث باسم المكتب في تصريح صحفي :" ان الحوارات مع الحكومة الاتحادية ستستمر وسيقوم الوفد المفاوض لحكومة اقليم كردستان بزيارة العاصمة بغداد قريبا لاستئناف هذه الحوارات ".



واضاف:" الوفد المفاوض الكردي اجرى جولة من الحوارات مع الحكومة السابقة، وسيذهب الوفد الى بغداد لاستكمال الحوارات مع الحكومة الجديدة"، مؤكدا وجود نية جيدة للاتفاق لدى الجانبين .