نائب سابق : وزير الخارجية احد مهندسي الوجود الاميركي في العراق



اكد النائب السابق جاسم محمد جعفر :" ان الاكراد هم بوابة الوجود الاميركي في العراق ، ووزير الخارجية فؤاد حسين هو احد مهندسي هذا الوجود " .



وقال جعفر في تصريح صحفي :" ان وزارة الخارجية لها الدور الثقيل في الاتفاقية الستراتيجية مع الجانب الاميركي، والاكراد هم بوابة الاميركان للعراق واول المدافعين المستميتين عن بقاء القوات الاميركية وفتح ابواب العراق امامها ".



واضاف :" ان وزير الخارجية فؤاد حسين من مهندسي الوجود الاميركي في العراق وتصريحاته واضحة عندما اعتبر الاقليم ليس جزءاً من العراق ".



واوضح القيادي التركماني :" ان الحوار مع الجانب الاميركي سيدور حول وجود القوات البرية داخل العراق، ولابد ان تكون من ضمن اللجنة التفاوضية الشخصيات التي شاركت في مفاوضات 2008 مع الجانب الاميركي ".

