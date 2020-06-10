لماذا لم يعقد الكاظمي اي مؤتمر صحفي ... مستشاره يجيب

كشف هشام داود مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، سبب عدم ظهور الكاظمي في اي مؤتمر صحفي حتى الآن ، مبينا انه سيحضر المؤتمرات الصحفية الاسبوعية قريبا..



وقال داود في تصريح صحفي :" ان رئيس الوزراء حريص جدا على ان يتوجه للمواطنين عبر المؤتمرات الصحفية الاسبوعية لعرض مستجدات نشاط الحكومة ، الا انه كان مشغولا في اكمال كابينته الوزارية وترتيب اجتماعات ضرورية في الوقت الحاضر".



واضاف المستشار :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيحضر المؤتمرات الصحفية قريبا ".



يشار الى ان الكاظمي لم يعقد اي مؤتمر صحفي منذ تكليفه بمنصب رئيس الوزراء في نيسان الماضي.