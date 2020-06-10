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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 10 حزيران 2020 05:16 م

لماذا لم يعقد الكاظمي اي مؤتمر صحفي ... مستشاره يجيب

الكاظمي

كشف هشام داود مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، سبب عدم ظهور الكاظمي في اي مؤتمر صحفي حتى الآن ، مبينا انه  سيحضر المؤتمرات الصحفية الاسبوعية قريبا..

وقال داود في تصريح صحفي :"  ان رئيس الوزراء حريص جدا على ان يتوجه للمواطنين عبر المؤتمرات الصحفية الاسبوعية لعرض مستجدات نشاط الحكومة ،  الا انه كان مشغولا في اكمال كابينته الوزارية وترتيب اجتماعات ضرورية في الوقت الحاضر".

واضاف  المستشار :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيحضر المؤتمرات الصحفية قريبا ".

يشار الى ان الكاظمي لم يعقد اي مؤتمر صحفي منذ تكليفه بمنصب رئيس الوزراء في نيسان الماضي.

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