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الأربعاء, 10 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 10 حزيران 2020 04:14 م

الأقمار الصناعية تكشف بناء إيران حاملة طائرات "وهمية".. ما الذي تخطط له طهران؟

حاملة طائرات وهمية

كشفت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية، أن إيران شيدت حاملة طائرات "وهمية" تشبه تلك التي تستخدمها البحرية الأميركية، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران.

وبحسب  وكالة "أسوشيتد برس"، ظهرت حاملة الطائرات الوهمية، في سلسلة صور فضائية في ميناء مدينة بندر عباس المطلة على الخليج العربي.

وتبدو السفينة الإيرانية المزيفة شبيهة بحاملات الطائرات من فئة "نيتمز"، التي تعتبر أضخم السفن الحربية على الإطلاق، وأبحرت العديد منها إلى مياه الخليج العربي.

ويبلغ طول السفينة الوهمية 198 مترا وعرضها 48 مترا، وهي أقل حجما من حاملات الطائرات الأميركية "نيتمز" التي يبلغ طولها 298 مترا وعرضها 74 مترا.

وعند التدقيق في الصور، تظهر مجسمات 16 طائرات مقاتلة على ظهر هذه السفينة الإيرانية.

وتقول "أسوشيتد برس"، إن إيران تسعى على الأغلب لاستخدام هذا النموذج في مناورات بالذخيرة الحية.

ورغم أن المسؤولين في إيران لم يتحدثوا عن أمر هذه الحاملة، فإن الأمر يشي بأن الحرس الثوري يستعد لتكرار عملية إغراق وهمية تمت في عام 2015.

وتظهر الحاملة على مسافة قصيرة من الرصيف الذي كشف فيه الحرس الثوري في مايو الماضي عن 100 قارب سريع، وهي من النوع الذي يستخدمه أثناء الاحتكاك مع القوات الأميركية في الخليج.

وذكرت "أسوشيتد برس"، أن محللي الدفاع والاستخبارات بدأوا يلاحظون بناء هذا النموذج المزيف في يناير الماضي، وهو شبيه بنموذج حاملة الطائرات الوهية التي استخدمتها إيران في مناورات "النبي العظيم 9" عام 2015.

وخلال تلك التدريبات، هاجمت قوارب إيرانية سريعة مزودة برشاشات وصواريخ السفينة الحربية المزيفة ودمرتها.

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