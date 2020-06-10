بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 10 حزيران 2020
آخر الأخبار
كورونا يوقف جميع المشاريع الخدمية في ديالى ماعلاقة الحزب الاسلامي بتمثيل التركمان في الكابينة الوزارية ؟ المالية النيابية : الخوف من عدم صرف الرواتب بدأ بالانحسار ! وفد كردي في بغداد قريبا لاستئناف الحوار مع الحكومة الجديدة نائب سابق : وزير الخارجية احد مهندسي الوجود الاميركي في العراق لماذا لم يعقد الكاظمي اي مؤتمر صحفي ... مستشاره يجيب علاوي يتحدث عن محاكمات صورية وسرية لمعرفة المتسبب باحتلال الموصل الأقمار الصناعية تكشف بناء إيران حاملة طائرات "وهمية".. ما الذي تخطط له طهران؟ إسبانيا تفرض ارتداء الكمامة حتى الوصول إلى علاج لفايروس كورونا تسجيل 26 إصابة جديدة بفايروس كورونا في أربيل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 10 حزيران 2020 04:03 م

إسبانيا تفرض ارتداء الكمامة حتى الوصول إلى علاج لفايروس كورونا

كورونا في إسبانيا

كشف وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، أن وضع كمامة في الأماكن العامة سيظل إلزاميا في البلاد بعد إنهاء حالة الطوارئ يوم 21 يونيو، لحين إيجاد علاج أو لقاح للفيروس الفتاك.

وقال إيلا في مؤتمر صحفي، من الضروري أن يستخدم الإسبان الكمامات في المباني وخارجها، إذا لم يكن بإمكان كل منهم الحفاظ على مسافة متر ونصف متر من الآخر، وإن ذلك سيتم النص عليه في قرار ينظم الأوضاع بعد رفع قيود العزل العام.

وأضاف، أن الالتزام بوضع كمامة سيستمر إلى أن نهزم الفيروس نهائيا، وهو ما سيتحقق عندما يكون لدينا علاج فعال أو لقاح فعال، وفق "رويترز".

ومنذ ثلاثة أسابيع قررت إسبانيا أن تكون الكمامات إلزامية في جميع الأماكن العامة التي لا يمكن الحفاظ فيها على التباعد الاجتماعي. وتنطبق هذه القاعدة على جميع من هم فوق سن السادسة.

وكانت إسبانيا التي تضررت بشدة من وباء فيروس كورونا من بين دول العالم التي فرضت أشد تدابير للعزل العام في منتصف مارس. وعندما انخفض عدد حالات الإصابة والوفاة بشدة بدأت الحكومة في تخفيف قيود العزل العام تدريجيا.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

واشنطن تبدي استعدادها لدعم الانتخابات في ليبيا 09 حزيران 2020 03:44 م

مايك بومبيو

عقوبات أمريكية صارمة تستهدف قطاع النقل البحري الإيراني 09 حزيران 2020 12:22 م

أميرة أورون

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة 08 حزيران 2020 01:49 م

كورونا في إيران

المعارضة الإيرانية: 50 ألف وفاة بكورونا في البلاد على الأقل 08 حزيران 2020 10:25 ص

جدار

تركيا تعتزم إنهاء الجدار الحدودي مع إيران لوقف تسلل الإرهابيين 07 حزيران 2020 10:45 ص

42020317230924075878

​ أنباء عن ترشح الرئيس السابق أحمدي نجاد للانتخابات الرئاسية المقبلة‎ في إيران 06 حزيران 2020 04:17 م

32019921043986401989

هوك: أميركا ستواصل نهج العقوبات ضد إيران 06 حزيران 2020 05:00 ص

123483-e1591350046522-1024x555

إيران تكشف سبب غرق سفينتها قرب البصرة ومصير طاقمها 05 حزيران 2020 03:48 م

التعليقات