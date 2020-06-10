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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 10 حزيران 2020 03:50 م

برلمان كردستان يعلق أعماله أسبوعين بعد تسجيل إصابات بكورونا

برلمان كردستان
قررت رئاسة برلمان اقليم كردستان اليوم الاربعاء تعليق اعمال البرلمان لمدة اسبوعين بعد تسجيل اصابات بكورونا لاحد الاعضاء وثلاثة موظفين عاملين في البرلمان.
وكان اعضاء برلمان الاقليم قد خضعوا يوم امس لفحوصات مختبرية لفيروس كورونا وظهرت النتائج اليوم لتؤكد اصابة اول عضو مع ثلاثة موظفين، بحسب ما افاده مصدر نيابي مطلع  .
وقالت الرئاسة في بيان اليوم، إنها و197 عضوا و موظفا خضعوا للفحص الطبي وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.
وعبر البيان عن اسفه بتسجيل عدد من الحالات الموجبة بعد ظهور نتائج الفحص سيتم الاعلان عن تفاصيلها من قبل وزارة الصحة في الاقليم، داعيا المصابين الى اتباع الاجراءات الوقائية وحجر انفسهم.
ولفت البيان الى ان رئاسة برلمان اقليم كردستان قررت تعليق اعمال البرلمان كافة لمدة اسبوعين، داعيا اعضاء البرلمان ممن لم يخضعوا الى الفحص الطبي للمبادرة الى ذلك في اسرع وقت ممكن وتسليم النتائج الى رئاسة البرلمان.
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