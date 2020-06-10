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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 10 حزيران 2020 03:18 م

إصابة أول نائب في برلمان كردستان بفيروس كورونا

كورونا-بديالى
أفاد مصدر في برلمان إقليم كردستان اليوم الأربعاء بتسجيل أول إصابة بين صفوف أعضاء البرلمان.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اشمه،  إن الفحوصات المختبرية أكدت إصابة أول نائب في برلمان كردستان بفيروس كورونا فضلا عن 3 موظفين في البرلمان.
وأضاف المصدر أن نتائج 30 فحصاً لم تظهر لغاية الآن، وذلك من مجموع الفحوصات التي أجريت لأعضاء البرلمان والموظفين.
وكان برلمان إقليم كوردستان قد قرر إجراء فحوصات كورونا لأعضائه وموظفي البرلمان قبل استئناف جلساته.
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