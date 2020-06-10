تسجيل 26 إصابة جديدة بفايروس كورونا في أربيل

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل.



وذكرت الوزارة في بيان، أن "دائرة صحة أربيل، سجلت 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة".



وأضافت أن "المصابين بينهم طفل واحد والباقي كلهم رجال، موضحة أن 12 مصابا من الملامسين لمصابين سابقين وأربعة آخرين ظهرت عليهم أعراض الفيروس".



وبينت أن "المصابين من سكنة قضاء كويسنجق وتحديدا في احياء " چوارچرا، الاتحادي، ككون، بايزاغا، رابرين، دلدار".

