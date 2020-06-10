المالية النيابية: الاقتراض هو الحل الوحيد لتأمين الرواتب









عد مقرر اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، الاقتراض الداخلي والخارجي الحل الوحيد لتأمين رواتب موظفي الدولة في الوقت الراهن.

وقال الصفار، في تصريح صحفي: إن “جلسة مجلس النواب لليوم الأربعاء ستشهد التصويت على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي في موازنة ٢٠٢٠”.



واستبعد الصفار أن “يلجأ مجلس النواب في جلسته اليوم الى تخفيض رواتب الموظفين والشهداء والسجناء السياسيين”، مؤكدا ان “هذه الرواتب مشرعة بقانون وتخفيضها بحاجة الى تشريع قانون جديد داخل مجلس النواب”.

وأشار مقرر اللجنة المالية النيابية إلى أن “الاقتراض الداخلي والخارجي الحل الوحيد لتأمين رواتب موظفي الدولة للاشهر القادمة”..