بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 10 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 10 حزيران 2020 01:48 م

الحلبوسي لنيجيرفان بارزاني: نتطلع لاستمرار دوركم الوطني في العبور بالعراق من هذه الأوضاع الصعبة

نيجيرفان-الحلبوسي
الحلبوسي لنيجيرفان بارزاني: نتطلع لاستمرار دوركم الوطني في العبور بالعراق من هذه الأوضاع الصعبة



أكد رئيس مجلس النواب  محمد الحلبوسي،  اهمية  استمرار دور رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في العبور بالعراق من هذه الأوضاع الصعبة.
وقال الحلبوسي في رسالة تهنئة بذكرى مرور عام على تسنمه منصب رئاسة الإقليم "بمناسبة مرور عام على تسنمكم رئاسة إقليم كردستان العراق؛ أتقدم إليكم بخالص التهنئة وجميل التبريكات لقيادتكم الحكيمة والمتوازنة للإقليم، ومواجهة هذه التحديات بروحية التفاؤل وعقلية التخطيط، والرغبة بالتعاون البنَّاء مع بغداد وفقا للدستور".

وأضاف  "نتطلع إلى ديمومة هذا الدور الوطني؛ من أجل اجتياز الصعوبات التي يمرُّ بها عراقنا الحبيب، وبلورة رؤى جديدة فاعلة للتعاون".
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