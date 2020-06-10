بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 10 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 10 حزيران 2020 01:45 م

"2000 دولار للتر الواحد".. تجارة بلازما الدم للمتعافين من كورونا تزدهر في العراق

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لجأ الأطباء في العالم والعراق إلى علاج كورونا بالحل التقليدي وهو الاعتماد على بلازما الدم للأشخاص الذين تعافوا من الفيروس، وذلك مع الانتشار الواسع وضيق الوقت الذي منع العلماء من التوصل إلى لقاح أو علاج فعال.

وتعتمد هذه الطريقة على استخلاص الأجسام المضادة من دم الأشخاص المتعافين من المرض، وحقن الأشخاص المصابين بهذه الأجسام، لمساعدة جهازهم المناعي على انتاج وتطوير مضادات للفيروس، مما يساعد على شفائهم أو عدم تفاقم حالتهم على أقل تقدير.

وخلال الشهور الماضية، أثبتت عدد من التجارب في الصين وبريطانيا فعالية هذه الطريقة في علاج فيروس كورونا.

ولكن بعد هذا الإعلان أصبحت بلازما الدم الأشخاص المتعافين تجارة رائجة في عدد من دول العالم ومنها العربية، حيث ارتفع أسعار لتر البلازما إلى آلاف الدولارات.

وبعد إعلان ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، في مطلع مايو الماضي، نجاح تجارب بلازما الدم التي أجرتها وزارة الصحة العراقية، ارتفعت أسهم أسعار البلازما إلى أرقام خيالية، حتى وصلت إلى 2000 دولار، وفقا لـ "الحرة".

وكشف محمود فؤاد، طبيب عراقي على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه من بين 630 مريضا تعافي في البصرة لم يتبرع بالبلازما سوى 50 فقط، رغم مناشدة الأطباء ووزارة الصحة لهم.

وقد دفع الجدل الكبير الذي سببته تجارة بلازما في العراق، المجمع الفقهي إلى إصدار فتوى يحرم فيها بيع بلازما الدم، قائلاً: "ولما كان لا يجوز بيع الدم بإجماع العلماء، كذلك لا يجوز بيع البلازما، للقاعدة الفقهية (التابع تابع في الحكم)".

وأكد المجمع أن التبرع ببلازما الدم يندرج ضمن مسألة التبرع بالدم لإنقاذ حياة الآخرين، مشيراً إلى أنه حكمه الشرعي أنه واجب على الكفاية إن حصلت ببعضهم الكفاية، وإن لم تحصل الكفاية وجب على جميع المتعافين من المرض التبرع لإنقاذ حياة مصابين آخرين.

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