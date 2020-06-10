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الأربعاء, 10 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 10 حزيران 2020 01:12 م

الموسوي: دفن أكثر من 100 متوفى جراء كورونا في عشرة أيام بالنجف

مقبرة وادي السلام

كشف المستشار الإعلامي للفرقة طاهر الموسوي، ارتفاع أعداد المتوفين بسبب الوباء إلى أكثر من 100 متوفى في غضون العشرة أيام الماضية ومن مختلف المحافظات العراقية وخصوصا العاصمة بغداد فيما أكدت أنها أتمت دفن 276 حتى يوم أمس.

وقال الموسوي، إن "أعداد المتوفين بسبب جائحة كورونا واللذين تتولى طبابة الفرقة دفنهم في مقبرة النجف الجديدة وصل إلى أكثر من مئة شخص خلال العشرة أيام الماضية".

وأشار إلى أن "الفرقة تتولى دفن المتوفين من كافة الطوائف وليس فقط المسلمين ضمن واجبها الشرعي والكفائي ".

من جانبه أكد عضو الفرقة المسؤول عن عمليات الدفن سرمد خلف إبراهيم أن "عمليات الدفن لمتوفي كورونا كانت في السابق لا تتجاوز الثلاثة إلى أربعة متوفين يوميا".

ولفت "إلى أن هذه الأعداد بدأت تتزايد في الأيام الأخيرة حيث وصل عدد الذين تم دفنهم إلى أكثر من مئة متوفى في الأيام العشرة وهذا أمر ينذر بالخطر".

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