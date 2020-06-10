البياتي لهيئة الإعلام: أين أنتم من البرامج التلفزيونية التي تصف السموم للمواطن العراقي؟

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، هيئة الإعلام والاتصالات إلى مراقبة ومحاسبة بعض القنوات التي تبث ما وصفتها بـ "السموم" للمواطنين حول ما يتعلق بفيروس كورونا.



وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تدوينة: "كوفيد19/ هيئة الاعلام والاتصالات، أين أنتم من البرامج التلفزيونية التي تصف السموم للمواطن العراقي بشكل علني تحت عنوان علاج كورونا؟".



وأضاف، "لا نقول اغلقوا مكاتبها كما فعلتم فترة التظاهرات لمخالفة مدونة السلوك المهني، لكن راقبوهم وحاسبوهم فمصلحة المواطن أكبر معيار للسلوك المهني".