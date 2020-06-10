كيف تدخّل كورونا في ستراتيجية صفقات اللاعبين العراقيين ؟



كشف عضو الهيئة الادارية في نادي الشرطة عدي الربيعي:" ان فايروس كورونا سيغير ستراتيجية صفقات اللاعبين في العراق".



وقال الربيعي في تصريح صحفي :" ان كرة القدم في العراق ستتغير كثيراً بسبب جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية التي لن تزول خلال الفترة المقبلة".



واضاف :" ان ستراتيجية صفقات اللاعبين في العراق ستتغير بشكل كبير ، ولن تكون كما كانت قبل جائحة كورونا، فمن غير المعقول ان يتم دفع اموال كبيرة من اجل التعاقد مع اللاعبين".



يذكر ان عقود اللاعبين في الدوري العراقي تصل الى 500 مليون دينار عراقي خلال الموسم الواحد.



ف.ا