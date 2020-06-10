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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 10 حزيران 2020 11:52 ص

كاتانيتش يرفض ودية اوزبكستان .. لهذا السبب

السلوفيني سريتشكو كاتانيتش

رفض مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم  السلوفيني ستريتشكو كاتانيتش،  مواجهة المنتخب الاوزبكي وديا، فيما طالب باقامة مباراة ودية مع فريق آخر من آسيا قبل مواجهة هونغ كونغ.

وذكرت  الهيئة التطبيعية  لاتحاد الكرة في بيان  انها تلقت خطاباً رسمياً من الاتحاد الاوزبكي لكرة القدم، لاقامة مباراة دولية ودية بين المنتخبين في الثامن من تشرين الاول المقبل في العاصمة الاوزبكية طشقند".

واضافت :"  ان طلب الاتحاد الاوزبكي  تمت مناقشته مع مدرب المنتخب الوطني السلوفيني ستريتشكو كاتانيتش، الذي رفض الموافقة على خوض المباراة، لكونها سترهق اللاعبين اثناء السفر، فضلاً عن  بعد  المسافة بين اوزبكستان وهونغ كونغ، التي  سيواجه منتخبها  المنتخب الوطني في الثالث عشر من الشهر نفسه لحساب المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة".

واوضحت  :" ان كاتانيتش طلب ، بدلا من ذلك ، اقامة مباراة بالموعد المحدد في ايام " الفيفا دي" ، مع احد المنتخبات القريبة على هونغ كونغ، لكي يتمرس اللاعبون على  الطقس، وكذلك لتسهيل السفر قبل خوض المباراة الرسمية في التصفيات الآسيوية امام هونغ كونغ".

 

ف.ا

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