مواطنون وطلبة اردنيون يعودون الى بلادهم عبر طريبيل



اعلن قائمقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي :" ان الحكومة المركزية سمحت بمغادرة مواطنين وطلبة اردنيين الى بلادهم ، عبر منفذ طربييل الحدودي غربي الانبار ".



وقال الدليمي في تصريح صحفي :" ان الحكومة المركزية سمحت لعدد محدود من مواطنين وطلبة اردنيين بالعودة الى بلادهم عبر منفذ طريبيل "، مشيرا الى :" ان المفارز الصحية المنتشرة في منفذ طربييل الحدودي مع الاردن قامت باجراء الفحص الطبي على المواطنين والطلبة للتأكد من سلامتهم من فايروس كورونا ".



واضاف :" ان عمليات دخول المسافرين من الاردن الى العراق عبر المنفذ ما زالت متوقفة بسبب اجراءات كورونا ، وان جميع الاردنيين الذين عادوا الى بلدهم يحملون كتبا رسمية من الجهات المعنية بالسماح بعودتهم ".



ف.ا