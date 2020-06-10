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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 10 حزيران 2020 11:48 ص

مواطنون وطلبة اردنيون يعودون الى بلادهم عبر طريبيل

منفذ طريبيل الحدودي

اعلن قائمقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي :"  ان الحكومة المركزية سمحت بمغادرة مواطنين وطلبة اردنيين الى بلادهم ، عبر منفذ طربييل الحدودي غربي الانبار ".

وقال الدليمي في تصريح صحفي :" ان الحكومة المركزية سمحت لعدد محدود من مواطنين وطلبة اردنيين بالعودة الى بلادهم عبر منفذ طريبيل "، مشيرا الى :" ان المفارز الصحية المنتشرة في منفذ طربييل الحدودي مع الاردن قامت باجراء الفحص الطبي على المواطنين والطلبة للتأكد من سلامتهم من فايروس كورونا ".

واضاف :" ان عمليات دخول المسافرين من الاردن الى العراق عبر المنفذ ما زالت متوقفة بسبب اجراءات كورونا ، وان جميع الاردنيين الذين عادوا الى بلدهم يحملون كتبا رسمية من الجهات المعنية بالسماح بعودتهم ".

ف.ا
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