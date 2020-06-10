العطافي: جهات متنفذة تقف وراء عمليات الشغب والتخريب في واسط

رأى النائب عن محافظة واسط عباس يابر العطافي ، الاربعاء ، أن ما يحدث من أعمال شغب وتخريب داخل المحافظة تقف خلفها جهات سياسية، محملا المحافظ ونائبيه مسؤولية تدني مستوى الخدمات.

و قال العطافي في تصريح له، إن “الأعداء من أصحاب الأجندات السياسية والخارجين عن القانون وراء أعمال الشغب والتخريب داخل المحافظة”.

وأضاف، أن “المتظاهرين السلميين مطالبهم معروفة وحقة”، مشيرا إلى أن “هناك اجندات هدفها واضح ومعروف ايضا لدى الجميع وهو تخريب الممتلكات العامة والخاصة والإساءة للرموز الوطنية”.

ولفت العطافي إلى أن “المحافظ ونائبيه يتحملون ما يجري بسبب تدني مستوى الخدمات المقدمة لأهالي واسط”، محذرا من ان “المساس بالممتلكات سواء كانت عامة او خاصة امر مرفوض ولا مبرر له”.