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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 10 حزيران 2020 11:43 ص

نائب سابق يكشف عن "سرقة مقننة" في الموانئ

ميناء الفاو

كشف النائب السابق منصور التميمي  عن  ما سماها "سرقة مقننة" في شركة الموانئ العراقية بمحافظة البصرة، داعياً الى التحقيق في عقد شركة اماراتية بمبلغ خيالي.

وقال  التميمي في تصريح  صحفي :" ان  شركة الموانئ العراقية ابرمت عقداً بقيمة خيالية لاستئجار ساحبات (قاطرات بحرية) من شركة "جوار الخليج" الاماراتية ، لمدة  ٢٢ عاماً ".

واوضح :" ان الشركة الاماراتية ستحصل على ايرادات مالية بقيمة تصل الى 1.7 مليار دولار خلال مدة العقد من تأجير الساحبات التي تعمل في الموانئ والارصفة النفطية "، مشيرا الى :" ان العقد موجود بالوثائق ويستطيع الجميع الاطلاع على تفاصيله".

واعتبر التميمي ان "ما حصل هو عبارة عن سرقة مقننة"، مبينا :" ان الدولة بامكانها شراء ساحبات باسعار اقل كثيرا  وبمواصفات حديثة، الا ان فساد البعض يحول دون ذلك".

ف.ا
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