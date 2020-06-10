الكلابي: الزراعة في واسط تتعرض لانهيار حقيقي

أكد النائب المستقيل عن محافظة واسط يوسف الكلابي، الاربعاء ، ان فلاحي العراق عموما وواسط خصوصا يعانون الامرين نتيجة سوء الإدارة لوزارة الزراعة السابقة ، مبينا ان الزراعة في واسط تتعرض إلى انهيار حقيقي.

و قال الكلابي في تصريح له ، إن “الإدارة السيئة لوزارة الزراعة السابقة تجاه الفلاحين كانت سببا وراء تعثر انتعاش الزراعة”.

وأضاف أن “الفلاح يواجه كارثة لعدم تسليمهم مستحقاتهم لعامين”، مؤكدا أن “الفلاح الواسطي يعاني الامرين وعلى الحكومة والقوى السياسية ان تولي اهتمام حقيقي تجاه الفلاح العراقي”