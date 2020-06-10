نائب يطالب الكاظمي بمواصفات خاصة للمفاوض العراقي مع الجانب الامريكي



طالب النائب عن تحالف "الفتح " محمد البلداوي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بان يكون اختياره للمفاوض العراقي مع الجانب الأمريكي شجاعا وقادر على انتزاع حقوق العراق وسيادته واخراج العراق من التبعية للقرار الامريكي.



وقال البلداوي في تصريح صحفي :" رغم عدم اعلامنا رسميا ، على الاقل كاعضاء بمجلس النواب ، باسماء المفاوضين العراقيين مع الجانب الأمريكي على المستويات كافة الأمنية والسياسية والاقتصادية، الا اننا نطالب الكاظمي بان يختار المفاوض شجاعا وقادرا على انتزاع حقوقنا الوطنية”.



واضاف :" على المفاوض العراقي ان يكون ملما بكل الاخطاء التي ارتكبها الامريكان خلال وجودهم على الاراضي العراقية منذ تغيير النظام السابق حتى اليوم ، من خلال تقديمه الوثائق والمستندات التي تثبت ذلك ، خاصة في مجال التدخل في القرارات السياسية والاقتصادية وغيرها".



وطالب البلداوي المفاوض العراقي بـ :" ان ينتزع بكل شجاعة سيادة العراق والتخلص من سياسة التابع والمتبوع والخروج من الجلباب الامريكي".



ف.ا