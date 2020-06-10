بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 10 حزيران 2020
آخر الأخبار
الموسوي: دفن أكثر من 100 متوفى جراء كورونا في عشرة أيام بالنجف البياتي لهيئة الإعلام: أين أنتم من البرامج التلفزيونية التي تصف السموم للمواطن العراقي؟ صحة ديالى تعلن تسجيل 9 إصابات مؤكدة بفايروس كورونا كيف تدخّل كورونا في ستراتيجية صفقات اللاعبين العراقيين ؟ كاتانيتش يرفض ودية اوزبكستان .. لهذا السبب وسط تباين عراقي داخلي.. واشنطن وبغداد: حوار استراتيجي في ظرف استثنائي مواطنون وطلبة اردنيون يعودون الى بلادهم عبر طريبيل نائب سابق يكشف عن "سرقة مقننة" في الموانئ نائب يطالب الكاظمي بمواصفات خاصة للمفاوض العراقي مع الجانب الامريكي الكاظمي من نينوى: تحرير الموصل شارك فيه كلّ أبناء العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 10 حزيران 2020 11:38 ص

الكعبي : حكومة الكاظمي مهددة بالسقوط سريعا لهذا السبب

safe_image (1)

رأى المحلل السياسي سعد الكعبي، ان حكومة مصطفى الكاظمي قد لاتدوم طويلا حيث سيتم اسقاطها من خلال تظاهرات مليونية من شريحة الموظفين والعاطلين عن العمل
وقال الكعبي في تصريح له، ان “معظم الموظفين لديهم ردة فعل سلبية اتجاه قرارات الكاظمي باستقطاع جزء من رواتبهم نتيجة الازمة المالية، حيث ستخرج الكثير من الشرائح بعد ان خرج السجناء السياسيين وذوي الشهداء بتظاهرات ضد الحكومة”.
واضاف ان “حكومة الكاظمي ستسقط في القريب العاجل اذا لم تتخذ اجراءات بعيدة عن المساس برواتب الموظفين، اضافة الى ان العاطلين هم الشريحة الاكبر التي تطالب بالحقوق وقد تكون هناك تظاهرات في القريب العاجل لشرائح الموظفين والعاطلين والمتعينين الجدد من الذين لم تصرف لهم رواتب، وبالتالي فأن الحكومة مهددة بالزوال”.
وبين ان “المباحثات الاميركية هي الاخرى التي ستؤدي الى زوال حكومة الكاظمي، حيث هناك مؤشرات على بقاء القوات الاميركية ومخالفة الكاظمي لقرار البرلمان القاضي بخروجها، وبالتالي فأن الكتل الرافضة للوجود الاجنبي ستعمل على الاطاحة بهذه الحكومة رغم التطمينات الاميركية بدعمها وتثبيت جذورها”. 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي

البياتي لهيئة الإعلام: أين أنتم من البرامج التلفزيونية التي تصف السموم للمواطن العراقي؟ 10 حزيران 2020 12:26 م

safe_image (1)

العطافي: جهات متنفذة تقف وراء عمليات الشغب والتخريب في واسط 10 حزيران 2020 11:47 ص

ميناء الفاو

نائب سابق يكشف عن "سرقة مقننة" في الموانئ 10 حزيران 2020 11:43 ص

النائب-عن-تحالف-الفتح-محمد-البلداوي

نائب يطالب الكاظمي بمواصفات خاصة للمفاوض العراقي مع الجانب الامريكي 10 حزيران 2020 11:39 ص

الكاظمي

الكاظمي من نينوى: تحرير الموصل شارك فيه كلّ أبناء العراق 10 حزيران 2020 11:38 ص

باسم خشان

خشان : الحلبوسي سيواجه عقوبة السجن قريبا ! 10 حزيران 2020 11:34 ص

العصائب

ميليشيا العصائب تغلق مقراتها في وسط وجنوب العراق.. والخزعلي يكشف الأسباب 10 حزيران 2020 11:19 ص

تظاهرات البصرة

الأزمات تحاصر الكاظمي..تظاهر المئات في البصرة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ أشهر 10 حزيران 2020 10:45 ص

التعليقات