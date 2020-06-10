الدفاع المدني يكشف حقيقة حرق إيران معبر الشلامجة بالبصرة

نفى مدير الدفاع المدني في البصرة العميد تحسين علي ساري اليوم الأربعاء أنباء أفادت بإضرام إيرانيين النيران في معبر الشلامجة الحدودي.

وقال ساري "لم يندلع أي حريق اليوم في معبر الشلامجة"، مبيناً أن "حريقاً نشب قبل يومين في بعض الكرفانات جراء تماس كهربائي".

وأضاف، "لدينا صور توثق الواقعة، حيث أخمدت فرق الدفاع المدني الحريق".

بدوره، أفاد مصدر أمني من داخل منفذ الشلامجة، رفض ذكر اسمه، بأن أحد فرق الإطفاء الإيرانية الموجودة في معبر الشلامجة قدم العون للفرق العراقية بإخماد الحريق".

و انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بعبور إيرانيين إلى الجانب العراقي من معبر الشلامجة وقيامهم بإضرام النيران في الكرفانات.

