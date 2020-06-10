الأزمات تحاصر الكاظمي..تظاهر المئات في البصرة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ أشهر

نظم المئات من الموظفين العاملين بصفة اجور يومية في دوائر الدولة بمحافظة البصرة، يوم الأربعاء، تظاهرات واسعة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وصرف رواتبهم المتأخرة.

وقال مصدر في البصرة، إن موظفي الأجور تظاهروا أمام مقر الشركة العامة للموانئ العراقية مطالبين الحكومتين الاتحادية، والمحلية بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر فيما توجه البعض منهم إلى بالمظاهرة أمام مبنى حكومة البصرة المحلية بمنطقة المعقل.

من جهته قال أحد المتظاهرين، إن احتجاجاتهم مستمرة لحين دفع رواتبهم المتأخرة صرفها من قبل الحكومة المحلية، لافتا الى ان "محافظ البصرة وعد بصرف الرواتب بعد العيد لكنها تأخرت ومنذ ٦ أشهر".

وكان محافظ البصرة قد اعلن في تصريحات له إن اموال الإجراء موجودة لكنها تحتاج إلى موافقة صرف من وزارة المالية، فيما اعلن يوم أمس عن حصول موافقات من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال لقائه مع الأخير لصرف المستحقات للعاملين بصفة اجور يومية في دوائر الدولة .

